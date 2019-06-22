العملية العسكرية لن تتوقف..حفتر: الحل لابد أن يكون عبر المسار السياسي

أخبار ليبيا24

قال القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر إن الحل لابد و أن يكون عبر المسار السياسي وبمشاركة كل الليبيين.

وأضاف حفتر خلال حوار نشرته صحيفة المرصد أن العملية العسكرية تستهدف أوضاعاً مستعصية عجزت كل السبل عن معالجتها، من تواجد القيادات الإرهابية ونشاطها فى تجنيد خلايا داخل طرابلس.

وأشار القائد العام إلى تواجد وانتشار المليشيات وسيطرتها على أموال الشعب الليبي فى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، وممارستها للحرابة والخطف والابتزاز إلى تنامي نشاط الجماعات الإجرامية وعصابات الجريمة المنظمة والمتاجرة بالبشر وتهريب النفط والمحروقات.

وذكر حفتر أن جماعات الإسلام السياسي في طرابلس عطلت الحياة السياسية وأفسدت مناخها بل ووصلت إلى تنفيذ أجندات خارجية تتعارض مع مصالح الشعب الليبي تماماً .

وأكد القائد العام أن هذا الجزء هو المستهدف من العملية العسكرية وما عدا ذلك سيجد له الشعب الليبي الحلول عبر الحوار والنقاش بوسائل سلمية وسياسية وديمقراطية.

وأوضح حفتر أن العملية العسكرية لن تتوقف قبل أن تنجز كافة أهدافها وأدعو الشعب الليبي لعدم الإلتفات إلى ما يشاع من أننا قد نتراجع أو حتى نفكر بالتوقف فى هذه المرحلة.

وتابع القائد العام :”معنويات الجيش مرتفعة وقادته يعرفون جيداً أنهم يقومون بمهمة وطنية كبيرة وتاريخية، والأوامر لديهم واضحة وصريحة ، فهم يعلمون أن ليبيا فى خطر، وأن واجب إنقاذها لا تراجع عنه”.

وأفاد حفتر أنه بعد انتهاء المهمة العسكرية سيتفرع هؤلاء الرجال لتأمين حدودنا ومياهنا وسمائنا ، وسيكون المناخ للعمل والحديث السياسي بكافة تفاصيله أمراً أكثر جدوى من السابق وأمامه فرص نجاح أكبر لتوافر الظروف التي ستسمح بإنجاحه بخلاف ظروف السنوات الثمانية الماضية وذلك لزوال عوامل فشل هذا المسار وما ترتب عليها من كوارث اقتصادية واجتماعية وقانونية وأمنية.

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