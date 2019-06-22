رغم التحذيرات..”أخبار ليبيا24″ ترصد مرور شاحنات عبر جسر “الباكور”

أخبار ليبيا24- خاص

رصدت “أخبار ليبيا24” خلال اليومين الماضيين سير عدد من الشاحنات وسيارات النقل على جسر “الباكور” ولم يلاحظ وجود أية دوريات أمنية قبل الجسر لمنعها.

ورغم وجود تمركز أمني بعد الجسر من جهة الشرق وقيام عناصره بالتفتيش الدوري إلا أن الشاحنات كانت تمر بشكل طبيعي مما يشكل خطرًا مؤكد على عابري الجسر.

الجدير بالذكر أن مصلحة الطرق والجسور والهيئة العامة للمواصلات والنقل كانت قد حذرت أصحاب الشاحانات من المرور عبر جسري “الباكور” و”وادي الكوف” بسبب وجود تصدعات وشقوق.

يشار إلى أن وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف رقم 343 لسنة 2019 بشأن منع سير الشاحنات وما في حكمها على جسري “وادي الكوف” و”الباكور”.

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