بـ12 يورو فقط.. هاتف ذكي خارق للعادة ومزود بأقوى بطارية في العالم

أعلنت شركة “إنرجايزر” الأمريكية المتخصصة في تصنيع البطاريات، عن إنتاجها إصدار جديد من هاتفها الذكي المزود ببطارية تُعتبر الأقوى في العالم. حيث أشارت موقع متخصصة في شؤون التكنولوجيا إلى أن هاتف “إنرجايزر” الجديد “إي 12” يتمتع ببطارية هي الأقوى في العالم بقدرة 18 ألف ميللي أمبير في الساعة، والتي تمكن الهاتف من العمل لأكثر من أسبوع مع طاقة الاستخدام القصوى. هذا ويتمتع الهاتف الجديد بمواصفات متوسطة بالنسبة لسعره الذي لا يتجاوز الـ12 يورو فقط. في سياق مُتصل زودت “إنرجايزر” هاتفها ثنائي شريحة الاتصالات، بإمكانية دعمه ببطاقة ذاكرة خارجية تصل إلى 16 غيغابايت، والتي يمكنها تشغيل الأغاني. ويتميز الهاتف أيضاً بوزنه الخفيف جداً، الذي لا يتجاوز الـ91 غراماً فقط، وعرضه الذي لا يتجاوز 50 ميلليمتر. كما تم تزويد الهاتف بكاميرتين واحدة أمامية والأخرى خلفية بدقة تصوير VGA، ومصباح من نوع LED في أعلى الهاتف.

