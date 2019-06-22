ضبط كبدة مجمدة مهربة في طريقها إلى طبرق

أخبار ليبيا24- خاص

تمكن أعضاء مكتب مكافحة المخدرات والتهريب في طبرق من ضبط كمية من الكبدة المجمد كانت متجهة إلى طبرق عبر منفذ أمساعد الحدودي.

وكشف مسؤول الإعلام بمكتب مكافحة المخدرات والتهريب طبرق مقدم فتحي شعيب أن معلومات وردت لرئيس القسم تفيد بدخول كمية من الكبدة المجمدة عبر شاحنة محملة بمجموعة من الفواكه كساتر على الشحنة.

وأضاف شعيب أنه تم نصب كمين للسيارة وتم بالفعل ضبطها، منوهًا أن ضباط وأفراد المكتب قاموا بمصادرة الكمية و سيتم إحالة المحاضر إلى النيابة العامة بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الكمية.

يذكر أن المشرع الليبي قد أصدر قراره رقم 99 لسنة 2012 بشأن تنظيم عمليات استيراد وتصدير اللحوم حيث أن الكبدة المجمدة تعتبر من المواد المحضورة الاستيراد والتصدير.

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