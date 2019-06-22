إليكم مميزات هواتف “نوفا 5” وسعرها في ليبيا

أعلنت “هواوي” عن سلسلة هواتفها الجديدة “نوفا 5” لعام 2019، ويبدو أن الشركة عجّلت بموعد الإعلان تجنباً لحرمان السلسلة من نظام تشغيل اندرويد الذي سيتم حظره على الشركة في أغسطس القادم.

وأعلنت “هواوي” عن السلسلة بأكملها وهي المكونة من ثلاثة هواتف هي: نوفا 5 برو، ونوفا 5، والهاتف الثالث نسخة بمواصفات أخف أطلق عليه اسم “نوفا 5i”.

وجاء هاتف “نوفا 5 برو” ضمن الهواتف الرائدة القوية بسبب تزويدها بالمعالج كيرين 980 وهو نفس معالج P30 برو.

وجاء تصميمُ الهاتف مشابها لكثير من الهواتف مع كاميرا رباعية العدسات، بينما جاءت شاشة الهاتف من نوع OLED ومقاسها 6.39 بوصة مع دقة Full HD+ .

وبفضل المعالج الموجود في الجهاز فهذا يعني أن التنقل بين التطبيقات وتجربة الألعاب واستجابة الأوامر المكثفة ستكون سريعة نظراً لقوة المعالج، كما أن الذاكرة العشوائية في الهاتف جاءت بقدرة 8 غيغابايت مع مساحة تخزين داخلية تصل إلى 256 غيغابايت، ويدعم تركيب ذاكرة تخزين خارجية.

ودعمت “هواوي” الهاتف مع كاميرا سيلفي دقتها 32 ميغابكسل بفتحة عدسة 32 ميغابكسل، بينما الكاميرا الخلفية كما ذكرنا بأربع عدسات، فالأولى والأساسية بدقة 48 ميغابكسل بفتحة عدسة واسعة تبلغ 1.8، والعدسة الثانية بدقة 16 ميغابكسل مع زاوية تصوير واسعة الثالثة بدقة 2 ميغابكسل وهي عدسة ماكرو ، بينما العدسة الرابعة مخصصة لقياس العمق، وهي كاميرا شبيهة في معظم عدساتها بكاميرا هونر 20 برو الذي أطلقته العلامة التجارية Honor قبل أسابيع.

ويأتي الهاتف مع بطارية بقدرة 3500 ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع والجميل أنه يأتي مع شاحن بقدرة 40 واط ويشحن 50% خلال 15 دقيقة.

وتم طرح الهاتف بالسوق الصيني، ويبلغ سع نسخة 128 غيغابايت 435 دولارا، ونسخة 256 غيغابايت بسعر 500 دولار، أي معا يُعادل حوالي 2300 دينار ليبي.

أما الهاتف الثاني نوفا 5 فيأتي بنفس المواصفات باستثناء أن المعالج هنا كيرين 810 الأقل قوة من كيرين 980، ويأتي بسعر 410 دولارات أي معا يُعادل حوالي 1880 دينارا ليبيا.

بينما جاءت الهاتف الثالث والأخير نوفا 5i بمعالج كيرين 710 ورام 6 غيغابايت، وبتصميم الثقب في الشاشة التي جاءت من نوع LCD وليس OLED، بينما دقة الكاميرات أقل من نوفا 5 برو، 24 ميغابكسل و 8 ميغابكسل للعدسة الثانية و 2 ميغابكسل لعدستي قياس العمق والماكرو.. وبسعر 320 دولارا، أي معا يُعادل حوالي 1470 دينارا ليبيا.

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