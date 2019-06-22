شاهد أول الصور المسربة عن “ميت 30 برو”

كشف موقع صيني عن أول صور لهاتف “ميت 30 برو” القادم من شركة هواوي، وتعتبر هذه أول صور ومعلومات مسربة عن الهاتف المرتقب.

وكانت هواوي كشفت الجمعة عن سلسلة هواتف “نوفا 5” لعام 2019 بشكلٍ مفاجئ في مؤتمر صحفي بالصين، وبهذا تكون الشركة قد عجلت الكشف عن الهاتف قبل بدء سريان حظرها من نظام آندرويد، وهذا يعني أن الهاتف سيعمل بنظام أندرويد دون مشاكل، فهل تستعجل الشركة الآن الكشف عن هاتف “ميت 30 برو” والذي يعتبر هاتفها الرائد إلى جانب سلسلة P ؟

تشير التوقعات إلى أن هواوي ستعمل على رفع وتيرة جهوزية الهاتف لكن يبقى التحدي الأكبر أمامها هو مدى جاهزية المعالج القادم Kirin 985 والذي سيأتي مع الهاتف Mate 30 Pro.

إلى جانب ذلك ظهرت أول صور مسربة للهاتف “ميت 30 برو” مع من موقع ithome الصيني، وقد فاجأت الصور الجميع في تصميم شكل عدسات الكاميرا الأربع الخلفية التي جاءت في إطارٍ عموديّ مستطيل بأعلى منتصف الهاتف على طريقة ميت 20 برو.

ومن الواجهة يبدو الهاتف شبيهاً بغالاكسي أس 10 حيث نرى الكاميرا الأمامية المزدوجة في ثقبٍ أعلى يسار الشاشة.

وذكر نفس الموقع الصيني أن شاشة الهاتف ستأتي بتردد 90 هيرتز في الثانية وهي مفيدة في تجربة الألعاب وقد رأيناها في هاتف ون بلس 7 برو.

ومن المتوقع أن تكون الكاميرا بنفس مواصفات هاتف P30 برو مع تقريب بصري حتى 50 ضعفاً وقدرة البطارية 4500 ميلي امبير مع نظام هواوي الجديد للشحن SuperCharge والذي تبلغ قوته 55 واط، وسيظهر لأول مرة على هاتف Mate X القابل للطي.

وكان رئيس شركة هواوي صرّح أنه سيكون هناك نسخة خاصة من هاتف “ميت 30” ليعمل بشبكات الجيل الخامس “G5”.

من جهتة أخرى، كشفت شركة هواوي أن هاتفي “بي 30” وبي 30 برو”، و”ميت 20 و 20 برو”، وغيرها من الأجهزة ستحصل على نظام اندرويد Q الجديد، بالإضافة إلى العديد من أجهزتها الحالية.

وتسعى هواوي إلى استثمار فترة ما قبل بدء سريان حظر نظام اندرويد عليها لدعم أجهزتها بالتحديث القادم.

وأكدت هواوي جميع الأجهزة ستستمر في تلقي التحديثات الأمنية لنظام أندرويد، وأن جميع الأجهزة الحالية ستحتفظ بالتطبيقات المتوفرة عليها.

وهذه قائمة هواتف هواوي التي ستحصل على اندرويد Q القادم:

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