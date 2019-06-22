الخرطوش: وصول كتيبة مقاتلة للوحدات المتمركزة في محيط كوبري مطار طرابلس

أخبار ليبيا24

كشف مسؤول المركز الإعلامي في اللواء73 مشاة المنذر الخرطوش اليوم السبت أن كتيبة مقاتلة ودعم بالآليات والزاد البشري يصل للوحدات المتمركزة بمحيط كوبري المطار ومفرق كزيرما.

وأضاف الخرطوش أن هذه القوة من شأنها تعزيز موقف الدفاع على تمركزات الوحدات العسكرية حتى تصدر الأوامر بالتحرك للمهام المباشرة.

ولفت مسؤول المركز إلى أن وحدات للواء 73 مشاة هي من تتمركز بمحيط كوبري المطار ومفرق كزيرما بالإضافة إلى النقاط الثانية في الأحياء البرية وكوبري سوق الأحد (كوبري وادي الربيع) وسوق الأحد وقصر بن غشير.

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