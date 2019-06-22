فنانو ليبيا حاضرون بالمهرجان الدولي للمونودراما

انطلقت في تونس الدورة الثانية من المهرجان الدولي للمونودراما بمشاركة دول عربية وأوروربية من بينها ليبيا، حيث شاركت في عرض مسرحي “لارتيست” من تقديم الممثل المسرحي أحمد المطردي.

وكان فنانو ليبيا حاضرين في هذه الدورة الثانية تشجيعا للممثلين الجدد إضافة إلى تكريم بعض منهم.

ولاقى العرض المسرحي الليبي استحسان الحضور حيث يشهد فن المسرح الفردي في ليبيا تطورا ملحوظا رغم قلة الإمكانيات التي يعانيها الممثلون المسرحيون في ليبيا

وتتنافس 27 عرضا مسرحيا على جوائز المهرجان الذي يهدف إلى إبراز العمل الفردي المسرحي.

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