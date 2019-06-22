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فنانو ليبيا حاضرون بالمهرجان الدولي للمونودراما

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت في تونس الدورة الثانية من المهرجان الدولي للمونودراما بمشاركة دول عربية وأوروربية من بينها ليبيا، حيث شاركت في عرض مسرحي “لارتيست” من تقديم الممثل المسرحي أحمد المطردي.

وكان فنانو ليبيا حاضرين في هذه الدورة الثانية تشجيعا للممثلين الجدد إضافة إلى تكريم بعض منهم.

ولاقى العرض المسرحي الليبي استحسان الحضور حيث يشهد فن المسرح الفردي في ليبيا تطورا ملحوظا رغم قلة الإمكانيات التي يعانيها الممثلون المسرحيون في ليبيا

وتتنافس 27 عرضا مسرحيا على جوائز المهرجان الذي يهدف إلى إبراز العمل الفردي المسرحي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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