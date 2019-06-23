افضل 7 اطعمة ينصح بتناولها في فصل الصيف

ان البقاء لفترات طويلة في الخارج خلال

فصل الصيف والتعرق يزيد من خطر الاصابة بالمشاكل الصحية كالجفاف وحساسية البشرة

ونقص الفيتامينات والمعادن. لهذا ينصح الاخصائيون بالاكثار من الفاكهة الموسمية

الصيفية والتي تكون مكوناتها في اعلى مستوياتها في الصيف.

–البطيخ : تعتبر هذه الفاكهة الاولى في الترطيب حيث ان احتوائها على كميات عالية من الماء يحافظ على الترطيب والشعور بالبرودة. كما ان المحتوى العالي من الماء يجعل الشخص يشعر بالشبع مما قد يساعد في تقليل الشهية. كما يحتوي البطيخ على ليكوبين والذي يحمي خلايا البشرة من اضرار اشعة الشمس.

–البرتقال: هذه الفاكهة الحمضية الحلوة غنية بالبوتاسيوم وهو مادة غذائية مهمة خلال فصل الصيف حيث يفقدها الجسم اثناء التعرق والذي قد يؤدي الى تشنج العضلات. كما يحتوي الربتقال على 80% ماء ولهذا فان شربه كعصير قد يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم.

-لبن الزبادي: يزيد البروتين الموجود في اللبن من الشعور بالشبع وهذا يبقي الاشخاص بعيدا عن الاثقال في تناول الوجبات الخفيفة المالحة و عالية السعرات الحرارية اثناء فصل الصيف. كما ان اللبن يضيف جرعة من البروبايوتيك وهي البكتيريا النافعة التي تحافظ على حركة الجهاز الهضمي.

– الكرفس والشومر: يعملان كمدر للبول ويساعد في التخلص من وزن الماء الزائد دون التسبب بالجفاف. حيث تحفز مكزنات هاتين الخضراوات الكليتين مما يجعلهما يتخلصان من السوائل الزائدة من الجسم مما يقلل من انتفاخ البطن.

-الشاي الاخضر: يعتبر الشاي الاخضر هو الطريقة الافضل لزيادة كمية الماء في فصل الصيف والمحافظة على الترطيب. تقترح دراسات ان الشاي الاخضر قد يكون مساعد في مكافحة السرطان وامراض القلب وتقليل الكوليسترول والتسريع من الايض وتقليل احتمال حدوث الخرف.

– السلطات ذات الاوراق الخضراء الغامقة: تناول اوراق الخضراوات المطهوة على البخار الى جانب السبانخ والكرنب يحافظان على البشرة في فصل الصيف. مادة الكاروتيني الموجودة في الاطعمة ذات الالون البرتقالية والخضراء الغامقة والتي يحولها الجسم الى فيتامين أ تحمي من اشعة الشمس الضارة. وتقلل الحساسية للاشعة فوق البنفسجية ويصلح البشرة القشرية والجافة ويقوي مناعة البشرة ضد الاشعة الضارة. ومن الاغذية الاخرى التي تحتوي على مستويات عالية من الكاروتيني الجزر والمشمش والشمام والبطيخ والطماطم والجريب فروت الوردي وسمك السلمون والحليب و صفار البيض والفلفل.

–الفراولة والتوت البري: يعتبر عصير التوت الحلو مليء بالفلافونويد وهي مقاوم قوي لعدد من الامراض موجود في العديد من الفواكه والخضراوات. تزيد من تدفق الدم الى البشرة ويقلل الحساسية من الضوء مما يحسن من مظهر البشرة وبنيتها وملمسها. كما اظهرت دراسة ان التوت يساعد في تقليل الانخفاض المعرفي. ومن المصادر الاخرى للفلافونويد المحسنة للبشرة: الموز والحمضيات والبروكلي والارضي شوكي والجوز والفستق والكاجو والشبث والزعتر.

المصدر : الموقع الطبي

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