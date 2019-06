قامت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بتفجير مفاجأة بوصفها نفسها بأنها فنانة ثقيلة على مصر، وأجرها عال عليها.

حيث قالت مريام على هامش مشاركتها في مهرجان “موازين” في المغرب أنها كانت تحيي حفلتين أو 3 حفلات أسبوعياً في مصر، قبل الثورة، مضيفة أنه بعد ذلك توقفت الحفلات ومن ثم ازدادت شهرتها وارتفع أجرها.

هذا وقالت ميريام فارس:

“أحب أن أتكلم بصراحة، الحقيقة أنني كبرت وأجري عال عليهم، وأصبحت لي متطلبات كثيرة، وأصبحت ثقيلة على المصريين”.

The post ميريام فارس: أصبحت ثقيلة على المصريين وأجري عالٍ عليهم appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا