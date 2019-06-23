خطأ شائع في معالجة الحروق

انتشر بين كثير من الناس استخدام معجون الأسنان عند التعرض للحروق، كخطوة علاجية تخفف الألم عن المصاب، في حين غاب عن الكثيرين أن مضاعفات هذا الأمر خطيرة جدا.

وعرض الطبيب الماليزي كامارول عارفين صورة تبين المضاعفات الخطيرة الناجمة عن هذا الإجراء من خلال نشر صورة تبين الآثار الخطيرة لمعجون الأسنان على يد إحدى المريضات التي استخدمته في علاج حروقها ليسبب لها تهيجات وأورام أدت إلى تعفن يدها.

ونصح الطبيب الماليزي بعدم استخدام معجون الأسنان مطلقا في علاج الجروح، مؤكدا أن مكونات المعجون لا علاقة لها بتخفيف الألم حتى وإن كان هذا العمل شائعا في الكثير من البلدان حول العالم، مشيرا إلى أن بعض حالات الحروق التي تصلهم في المستشفى قد استخدمت موادا علاجية غريبة مثل الزيت والبيض والطحين.

وكانت صحيفة “صن” البريطانية قد نقلت في وقت سابق أن المصاب بالحروق يتوجب عليه استخدام ماء بارد تتراوح درجة حرارته بين 15 و20 درجة مئوية، كي يخفف الألم.

أما في حال كون الحرق كبيرا من الدرجتين الثانية والثالثة، فلابد للمصاب أن يقصد المستشفى للعلاج بناء على توجيهات الطبيب.

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