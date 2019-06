موتورولا تستعد لإطلاق هاتف ذكي جديد بماصفات عالية

تقوم شركة “موتورولا” بالاستعداد لطرح هاتف One Pro الذي سيأتي بميزات متطورة تجعل منه أحد أبرز الأجهزة الذكية في الأسواق.

ويعتبر من أبرز ما سيميز هذا الجهاز هو الكاميرا الأساسية العالية الدقة والمزودة بـ4 عدسات تتوضع على الواجهة الخلفية على شكل مربع، والتي بإمكانها تقريب اللقطة أثناء التصوير بشكل كبير دون أن تتأثر جودة الصورة، فضلاً عن الكاميرا الأمامية التي تتعامل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وسيأتي هذا الهاتف بشاشة بمقاس 6.2 بوصة عالية الدقة، فيها ثقب صغير في منتصفها من الأعلى مخصص للكاميرا الأمامية.

كما سيزود ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، ومنفذ USB Typе-C للشحن ونقل البيانات، ومنفذ (3.5 ملم) للسماعات، ومنفذين لبطاقات الاتصال، بالإضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء مدمج في الشاشة.

هذا وسيطرح بهيكل مقاوم للماء والغبار، بأبعاد 158.7/75/8.8 ملم، بألوان أساسية هي الأسود والأرجواني والبرونزي.

