شركة كيا تُخطط للسيطرة على سوق سيارات الكروس أوفر في العالم

كشفت شركة “كيا” مؤخراً سيارة “سيلتوس” المتوقع أن تصبح من أكثر سيارات الكروس رواجاً في الأسواق.

حيث أتت السيارة بهيكل عصري أنيق، يتميز بانسيابية عالية، ومصابيح أمامية بتصميم فريد، ومصابيح ضد الضباب ثلاثية تتوضع بشكل طولي على جانبي الواجهة الأمامية، إضافة إلى سقوف بألوان مختلفة عن اللون الأساسي للسيارة، تعطي المركبة لمسة من الحداثة.

أما من الداخل فأتت بقمرة مزودة بمقاعد مريحة وأنيقة تتسع لخمسة ركاب، وواجهة قيادة غاية في التطور مزودة بشاشة عملاقة تعمل باللمس تمتد على نصف مساحتها تقريبا، بالإضافة إلى مقود رياضي بأزرار تتحكم بالعديد من ميزات السيارة.

هذا وزودت السيارة بأنظمة حديثة للتحكم بدرجات حرارة الهواء في قمرة القيادة، وأنظمة لتسخين وتبريد المقاعد وتسخين المرايا والزجاجين الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى نظام مولتيميديا متطور يتعامل مع مختلف أنواع الأجهزة الذكية والهواتف.

كما ستطرح هذه السيارة بنظامي دفع أمامي ورباعي، ومحركات بنزين بسعة 1.6 لتر وعزم 123 و150 حصاناً، تعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ6 مراحل.

