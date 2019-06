رغم مرضها الشديد.. هيفاء وهبي تتسبب بفضيحة لـ«مي حريري»

ابتعدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن الأضواء مؤخراً بسبب مرضها لكن ذلك لم يمنعها من شن هجوم حاد على مواطنتها الفنانة مي حريري.

حيث اشتعلت الأزمة بين الفنانتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية مقطع فيديو لمي حريري هاجمت فيه هيفاء بطريقة غير مباشرة قائلة:

“بعض الفنانات يموّتن أنفسهن من أجل تعاطف الجمهور”.

كما قلّدت حريري ما قالته هيفاء لمحبيها، مرسلة قبلاتها على طريقتها.

هذا وفضحت هيفاء، الفنانة مي بنشر صور محادثات بينهما عبر حسابها على “تويتر”، حيث يتبيّن من الحوار بينهما أن مي تسألها عن حالتها الصحية وتعبّر لها عن حزنها لمرضها، كما يظهر رد هيفاء التي شكرتها لسؤالها عنها خلال مرضها.

وأرفقت وهبي الصور بالقول:

“لا أهاب قطع علاقتي بأهل الهراء، لقد وفرت علي التعامل مع المزيد منهم!”.

