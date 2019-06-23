محلة الجديد بسبها تعلن الدخول في عصيان مدني .. تعرف على الأسباب

أخبار ليبيا 24 – خاص

أغلق محتجون مدارس محلة الجديد بسبها معلنين بدأهم في عصيان مدني، وذلك احتجاجًا على تأخر الكشف عن ملابسات مقتل مندوبي محلة الحي حامد البدوي ومحمد عبدالعالي في السابع والعشرين من رمضان الماضي؛ وسرقة المبلغ الذي كان بحوزتهم من مخصصات أسر الحي.

ومن جانبه قال رئيس المجلس المحلي الجديد علي الشريف – لوكالة أخبار ليبيا 24 – إن العصيان المدني بدأ بإغلاق المدارس، وسيتم التصعيد وإغلاق كافة الجهات العامة بالمحلة إلى حين القبض على الجناة .

الشريف أوضح أن المماطلة في القبض على المجرمين بعد معرفة أسماءهم من قبل الجهات الأمنية تسبب في تنادي شباب المنطقة للبدء في العصيان .

ونوه إلى أن أجهزة الدولة المحلية لم تبدي أي اهتمام بهذه الحادثة، وسنتوجه لها بشكل رسمي ونطالب بالقصاص من القتلة واسترجاع الأموال المسروقة.

وكان رئيس المجلس المحلي لحي الجديد علي الشريف قال في تصريح سابق لأخبار ليبيا24 إن المسلحين قاموا بقتل عضوي محلي منطقة الجديد بسبها الذين يعملان متطوعين في لجنة توزيع السيولة بالمجالس المحلية؛ بعد ان كانوا خارجين من المصرف التجاري ومعهم مبلغ ثمانمائة وأربعون ألف دينار.

وأضاف الشريف بأن العصابة التي تستقل سيارة هايلوكس بيضاء اللون ومعتمة الزجاج أطلقت النار مباشرة على المندوبين وسرقت المبلغ المالي، مشيرًا إلى أن الحادث وقع قرب جزيرة عبدالكافي .

يذكر أن المجالس المحلية بسبها تستلم صكوك سكان المحلات لسحبها وإحضار القيم المتفق عليها لتخفيف أزمة ازدحام على المواطنين أمام المصارف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24