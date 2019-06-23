الثني يبحث مع الحويج آليات مقترح تنظيم العمالة الأجنبية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم الأحد المستجدات على الساحة الدولية، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الخارجية بالحكومة الدكتور عبد الهادي الحويج.

وناقش الثني مع الحويج آخر مستجدات الوضع الدولي بشأن عملية تحرير طرابلس، إضافة إلى العلاقات الثنائية مع بعض دول العالم، وآليات وضع مقترح لتنظيم العمالة الأجنبية في ليبيا.

وتطرق الاجتماع إلى صيانة ضريح الشهيد عمر المختار لما يمثل من رمزية وطنية لليبيين وللعالم أجمع.

وتناول الاجتماع مقترحا لتأسيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب باعتبار ليبيا وقعت وصادقت على المعاهدة الخاصة في 16 مايو عام 1989 ميلادي.

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