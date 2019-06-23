قوات الجيش تواصل التقدم بمحور مطار طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال قائد ميداني في قوات الجيش الوطني السنوسي عبد الواحد قادربوه إن القوات تسيطر على مطار طرابلس الدولي، فيما تواصل الوحدات عمليات نوعية ضد قوات حكومة الوفاق .

قادربوه نفي خلال تصريحات صحفية ما يتردد عن سيطرة قوات الوفاق على أجزاء من المطار، منوهًا إلى أنه كل ما يجري في محيط مطار طرابلس جنوب طرابلس عمليات نوعية وهو بالفعل تحت سيطرة قواتنا المسلحة .

وأردف أن المطار تحت سيطرت الجيش الليبي ويقوم بعمليات نوعية من أجل استنزاف العدو في بعض المناطق المحيطة بالمطار كطويشة والملحة وغيرها من المناطق المحيطة للمطار .

القائد الميداني أضاف أن المساحة كبيرة جداً بمطار طرابلس الدولي ونصف مساحة المطار بالكامل تحت سيطرتنا ولكن نعمل على خطة معينة باستنزاف واستدراج قوات الوفاق لدخول أماكن معينة لكي نكبدها خسائر في الأفراد والمعدات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24