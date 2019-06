القطرون.. حملة تفتيش لـ«الرقابة على الأغذية» ضمن حملته الوطنية

ضمن الحملة الوطنية للأمن الغذائي والدوائي التي يقودها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، قامت لجنة التفتيش المُشكلة بمكتب القطرون، وبالتعاون مع مركز الحرس البلدي القطرون، بزيارة ميدانية تفتيشية لعدد من محال بيع المواد الغذائية القطاعي والجملة.

وضبطت اللجنة، خلال زيارتها التفتيشية، العديد من المواد الغذائية المنتهة الصلاحية، بالإضافة إلى بعض من حلويات الأطفال التي تحوي مواد ملونة محظورة.

وقد تمت مصادرة المواد المنتهية الصلاحية والمحتوية على مواد محظورة، والشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يُشار إلى أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أطلق الحملة الوطنية للأمن الغذائي والدوائي، في مختلف المدن والمناطق الليبية، مستهدفاً توفير القدر الأكبر من الحماية للمستهلك الليبي.

