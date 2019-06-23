تنمية مواهب الرسم والفن التشكيلي في سبها

أقامت “منظمة نقوش فزان للتراث والفنون الجميلة” في سبها دورة تدريبية حول أساسيات الرسم والفن التشكيلي، استهدفت 25 طفلا.

وتضمنت الدورة تعريف الأطفال بفن الرسم وتنمية مهاراتهم لإظهار رسومهم بأسهل الطرق؛ منها الرسم على القماش والرسم باستخدام التربة، والرسم بألوان الشمع والألوان الزيتية، والاهتمام بخامات البيئة واستثمارها لتنمية موهبته في الرسم والتشكيل.

وقالت الفنانة التشكيلية ومشرفة الدورة آمنة الزعيتري، إن منظمة “نقوش فزان للفنون الجميلة” تستهدف المواهب الصغيرة لاحتضانها وتنمية وتطوير موهبتها، واستغلال أوقات فراغهم في المرسم الخاص بمنظمة نقوش فزان واعتباره كمنتدى صيفي لهم.

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