بعد أن هاجمت المصريين.. ميريام فارس: أعتذر فقد خانني التعبير باللبناني

اعتذرت المطربة اللبنانية مريام فارس للشعب المصري عما بدر منها من تصريحات، وصفها الجمهور بالمسيئة للمصريين.

حيث كانت مريام قد قالت خلال مؤتمر صحفي على هامش مهرجان “موازين” بالمغرب إنها “أصبحت ثقيلة” على مصر بعد الثورة، بسبب زيادة أجرها.

هذا وأثارت التصريحات استهجاناً لدى الشارع المصري كما دفعت أحد المحامين إلى رفع دعوى للقضاء المصري تطالب بمنع مريام من دخول مصر.

من جهتها نشرت مريام فارس بياناً وأرسلت نسخة منه إلى نقابة الموسيقيين في مصر، أعربت فيه عن امتنانها واعتزازها بالجمهور المصري الذي احتضنها منذ نشأتها الفنية.

وجاء في البيان أنها أجابت على سؤال طرح وهو:

“لماذا قلَت حفلاتك اليوم في مصر علماً بأنك كنت في بداياتك تقيمين حفلين لثلاثة في الأسبوع؟”.

وتابعت:

“كان جوابي واضحاً، أنه مع مرور الوقت كبرت وتطورت فنياً وأصبحت متطلباتي أكبر وصارت ثقيلة على مصر بما معنى كبرت متطلباتي على المتعهدين المصريين الذين كنت أتعامل معهم في بداياتي، أعيد وأكرر قلتُ: “صارت” يعني “أصبحَت” وليس “صِرتُ” يعني “أصبحتُ” والفرق شاسع”.

وأضافت: