اعتذرت المطربة اللبنانية مريام فارس للشعب المصري عما بدر منها من تصريحات، وصفها الجمهور بالمسيئة للمصريين.

حيث كانت مريام قد قالت خلال مؤتمر صحفي على هامش مهرجان “موازين” بالمغرب إنها “أصبحت ثقيلة” على مصر بعد الثورة، بسبب زيادة أجرها. هذا وأثارت التصريحات استهجاناً لدى الشارع المصري كما دفعت أحد المحامين إلى رفع دعوى للقضاء المصري تطالب بمنع مريام من دخول مصر. من جهتها نشرت مريام فارس بياناً وأرسلت نسخة منه إلى نقابة الموسيقيين في مصر، أعربت فيه عن امتنانها واعتزازها بالجمهور المصري الذي احتضنها منذ نشأتها الفنية. وجاء في البيان أنها أجابت على سؤال طرح وهو: “لماذا قلَت حفلاتك اليوم في مصر علماً بأنك كنت في بداياتك تقيمين حفلين لثلاثة في الأسبوع؟”. وتابعت: “كان جوابي واضحاً، أنه مع مرور الوقت كبرت وتطورت فنياً وأصبحت متطلباتي أكبر وصارت ثقيلة على مصر بما معنى كبرت متطلباتي على المتعهدين المصريين الذين كنت أتعامل معهم في بداياتي، أعيد وأكرر قلتُ: “صارت” يعني “أصبحَت” وليس “صِرتُ” يعني “أصبحتُ” والفرق شاسع”. وأضافت: “أكملت كلامي قائلة: لهذا السبب قلّت حفلاتي في مصر أي لم أعد أحيي حفلتين أو ثلاثة في الأسبوع وهذا منطقي جداً حالي كحال جميع النجوم العرب الذين يحيون حفلتين أو ثلاثة في السنة وليس في الأسبوع الواحد في بلدنا الثاني مصر، أنا لم أتعال على زملائي الفنانين كما حاول البعض تحريف كلامي والاصطياد في الماء العكر، ولم أتعال على الشعب المصري أنا التي وفي كل مقابلاتي الصحفية أقول وأعيد أنني انطلقت من لبنان ولكن نجوميتي منحتني إياها مصر، أرجوكم لا أحد يحاول أن يزايد على محبتي واحترامي وتقديري لجمهورية مصر العربية والشعب المصري الحبيب، يؤسفني أن لهجتي اللبنانية وردّي المختصر فتح مجال لجدال كبير وسوء تفاهم أكبر، أعتذر من الشعب المصري فقد خانني التعبير باللبناني”.

The post بعد أن هاجمت المصريين.. ميريام فارس: أعتذر فقد خانني التعبير باللبناني appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا