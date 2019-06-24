“ماك بوك برو” جديد كلياً بشاشة 16 بوصة

أكد تقرير جديد نية آبل إطلاق جهاز ماك بوك برو بقياس 16

بوصة وتصميم جديد كلياً في مؤتمرها في

سبتمبر المقبل.

وبناءً على تحليلات الخبير التقني Jeff Lin

وتسريبات أشارت إلى احتمال إطلاق الشركة لشاشة 32 بوصة بدقة 6K.

فيما سيكون الجهاز المتوقع قدومه بشاشة ذات قياس 16 بوصة

وبنظام ماك الجديد (Catalina)، الذي كُشف

عنه خلال مؤتمر آبل للمطورين WWDC19 قبل أسابيع.

وعلى صعيد المكونات الداخلية فسيحظى ماك بوك برو بمعالج

من شركة إنتل من الجيل التاسع من سلسلة H الأعلى

أداءً.

حيث سيكون مشابهاً لمعالج Core i9-9980HK ثماني النواة

المتوفر في النسخة المحدثة من ماك بوك برو 15 بوصة لشهر مايو 2019.

أما بالنسبة لمعالج الرسومات فلا توجد توقعات محددة

للآن؛ فقد تلجأ الشركة لاستخدام معالجات Vega من AMD

والتي سبق واستخدمتها في النسخ السابقة. لكن مع بقاء احتمال تدعيمه بمعالجات من

ضمن سلسلة Navi التي أعلنت عنها مؤخراً بتقنية 7 نانو متر.

والجدير بالذكر أن مؤتمر آبل القادم سيتم عقده كالمعتاد

في 19 سبتمبر المقبل إن لم يتم تعديل الموعد قبل ذلك. حيث من المتوقع أن تعلن عن

ثلاث نسخ جديدة من آيفون 11 ستكون بأحجام مختلفة وبكاميرات خلفية ثلاثية وثنائية

حسب التسريبات.

المصدر: عالم التقنية

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