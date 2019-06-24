بريطاني يتعاطف مع ابنه المريض “بطريقة غريبة”

قام البريطاني مارتن واتس بوضع وشم غريب على صدره يشبه الندوب التي تركتها العملية الجراحية على صدر ابنه الصغير جو.

وقال مارتن إن ولده جو الذي يبلغ من العمر6 سنوات أصيب بمرض ضيق الصمام الأبهري، وأجريت له عملية جراحية استمرت لساعات ساهمت في إنقاذ حياته، ولكنها تركت ندوبا على صدره.

وأكدت والدة جو أن ابنها عانى بعد شفائه بسبب الندوب التي خلفتها العملية الجراحية على صدره، على الرغم من تشجيع العائلة له وطلبها منه عدم التفكير فيها، الأمر الذي دفع والده لوضع وشم مشابه لغرز العملية على صدره.

ولقيت خطوة الأب هذا استحسانا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعاطف العديد من المستخدمين مع العائلة.

الجدير بالذكر أن شقيق جو الأكبر هارلي البالغ من العمر 7 سنوات سيقوم بإجراء عملية مشابهة خلال الفترة القادمة.

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