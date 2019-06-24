جامعة أفغانية تروّج للبطيخ على طريقتها

في إطار سعيها لمساعدة مزارعي البطيخ على بيع محصولهم الزراعي قامت جامعة كوهاندزه الأفغانية بالإعلان عن مسابقة لتناول البطيخ.

وشهدت المسابقة إقبالا جيدا، حيث شارك فيها حوالي 200 شخص من الرجال والنساء، وعمد منظمو المسابقة إلى تخصيص مسابقة للنساء وأخرى للرجال.

واقتصرت مسابقة النساء على ابتكار أشكال مميزة من البطيخ تحفز الناس على تناولها، في حين تسابق الرجال على تناول هذه الفاكهة.

وجلس الرجال حول طاولة ووضع أمام كل رجل 8 بطيخات ليأكلها في أسرع وقت ممكن، واستطاع الشاب الأفغاني “رحمة الله قشقرزادة” تناول البطيخات الثمانية في زمن قياسي وصل إلى نصف ساعة.

وعبر “رحمة الله” عن سعادته بهذا الفوز، وقال إنه لم يتناول في حياته هذه الكمية الكبيرة من البطيخ، مضيفا أنه شارك في المسابقة نظرا للفوائد الكبيرة التي يحتوي عليها البطيخ، مؤكدا في الوقت ذاته رغبته في المشاركة في مسابقة البصل التي ستنطلق قريبا.

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