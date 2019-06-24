“أبل” تُحضّر مفاجأة لعشاق أجهزة “ماك بوك برو”

أشارت عدة تقارير إلى قيام شركة “أبل” الأميركية بالتحضير لإطلاق جهاز “ماك بوك برو” الجديد في شهر سبتمبر القادم.

وقالت التقارير إن الجهاز الجديد سيزود بنظام Catalina، الجديد لأجهزة ماك، والذي كشفت عنه الشركة في مؤتمر “أبل” للمطورين WWDC19، قبل عدة أسابيع.

ومن المتوقع أن يأتي الجهاز الجديد بشاشة بمقاس 16 بوصة، وبمعالج إنتل من الجيل التاسع ثماني النوى يشبه إلى حد كبير معالج core i9-9980HK.

وأوضحت التقارير أن الشركة الأميركية قد تستخدم لدعم الرسومات معالج Vega AMD، أو معالجات سلسلة Navi التي كشفت عنها مؤخرا.

وأكدت التقارير أن “أبل” ستطلق الجهاز الجديد خلال مؤتمر آبل القادم الذي سيعقد في 19 سبتمبر.

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