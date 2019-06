بيل غيتس يرتكب خطأ فادح يتسبب بخسارة مايكروسوفت لمئات المليارات

أعلن الملياردير الشهير ومؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس انه ارتكب أكبر خطأ خلال فترة إدارته لهذه الشركة العملاقة في عالم الإلكترونيات.

حيث قال غيتس:

“منذ العام 2000 بدأت مايكروسوفت في تطوير نظام خاص لتشغيل الهواتف الذكية، لكنها لم تستطع أن تحتل الصدارة في سوق هذه الأنظمة، وخطأي هو أن هذا النظام لم يستطع أن يصبح مثل نظام أندرويد”.

وتابع قائلاً:

“في سوق برامج الأجهزة المحمولة يحصل الفائز على كل شيء، واليوم هناك شركة واحدة قادرة على منافسة أبل، وبسبب زلتي في هذا المجال كسبت شركة غوغل 400 مليار دولار كان من المحتمل أن تكسبها مايكروسوفت”.

كما أشار غيتس إلى أن مايكروسوفت لا تزال قوية بما فيه الكفاية ومنافساً مهماً في سوق الإلكترونيات والبرمجة، لكن لولا ذلك الخطأ لكانت على رأس قائمة المنافسين في السوق، وليست مجرد منافس بين الأوائل حسب قوله.

