تعرف على أفضل 5 مواقع لتنزيل تطبيق جي بي واتساب

مع تزايد مشكلة حظر واتساب للاشخاص بسبب التطبيقات البديلة والطرف الثالث فإن البعض يبحث عن وسيلة اخرى و بدائل لتحميل واتس اب جي بي لحل مشكلة الحظر.

ويعد تطبيق جي بي واتساب أفضل تطبيق بديل لتطبيق واتساب، ولكن يصعب العثور عليه خاصة وأنه غير متوفر على متجر جوجل بلاي، وبرغم تحذير شركة واتساب من استخدام التطبيقات المعدلة منه، الا أن معظم مستخدمى واتساب يفضلون استخدامه، ووفقا لما ذكره موقع “TechZim” التقني إليك أفضل 5 مواقع ويب تستضيف أحدث إصدارات جي بي واتساب.

1.Gbwhatsappr:

يستضيق الموقع أحدث إصدارات جي بي واتساب بالإضافة إلى أحدث إصدارات واتساب بلس، يمكنك تحميل التطبيق من الصفحة الرئيسية مباشرة.

2.Gbmoddownload:

يوضح هذا الموقع حجم تطبيق جي بي واتساب بالإضافة إلى نوع نظام التشغيل أندرويد الذي يدعم تشغيل الإصدار.

3.Bestautoliker:

يوفر الموقع أحدث إصدار من تطبيق جي بي وتس اب لنظامي التشغيل أندرويد وios.

4.latestmodapks:

يتوفر على الموقع أحد إصدار تطبيق جي بي وتساب بالإضافة إلى أحدث إصدارا لجي بي إنستجرام.

5.official-plus:

official-plus هو من أفضل مواقع الويب التى توفر أحدث إصدارات تطبيقى جي بي الواتساب وجي بي إنستجرام.