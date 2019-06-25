إنفلونزا الصيف.. الأسباب وطرق الوقاية

يمكن أن يصاب الجسم ببعض الأمراض التي تصاحبها أعراض تتشابه

مع الإنفلونزا، ولكن مع اختلاف الأسباب.

الأمراض التي تشبه الإنفلونزا في الصيف

1-نزلة البرد

هي عدوى تنفسية تسببها مجموعة مختلفة من الفيروسات، وتتشابه

أعراضها مع أعراض الإنفلونزا، مثل سيلان الأنف، الإحتقان، السعال، العطس والتهاب الحلق.

ولكن غالباً ما تكون أعراض نزلات البرد أقل حدة من الإنفلونزا.

2-التهاب المعدة والأمعاء

يشار إلى التهاب المعدة والأمعاء باسم “إنفلونزا المعدة”،

ولكنه لا يرتبط بالإنفلونزا، ويرتبط هذا المرض ببعض الفيروسات، مثل فيروس نوروفيروس،

وفيروس الروتا.

وتتمثل أعراض إنفلونزا المعدة في التهاب المعدة والأمعاء

المصحوب بالأم شديدة، الحمى، الصداع، والام الجسم.

3-الإلتهاب الرئوي

هي عدوى تحدث في الرئتين، يمكن أن يكون من مضاعفات الإنفلونزا،

أو يحدث بسبب البكتيريا والفطريات، فضلاً عن العوامل الكيميائية أو البيئية المختلفة.

وتتشابه الأعراض الأولية للإلتهاب الرئوي مع الإنفلونزا مثل

الحمى والقشعريرة والصداع، بالإضافة إلى السعال مع المخاط وضيق التنفس والام الصدر.

4-التهاب شعبي

في بعض الأحيان، يكون التهاب الشعب الهوائية بسبب فيروس الإنفلونزا،

كما أن بعض الفيروسات الأخرى يمكن أن تؤدي إلى التهاب الشعب.

وهناك عوامل بيئية أخرى تزيد من فرص الإصابة بالإلتهاب الشعبي

مثل دخان السجائر.

تشمل أعراض الإلتهاب الشعبي السعال والحمى والقشعريرة، وكذلك

الشعور بالتعب والإعياء.

ويمكن أن تظهر بعض الأعراض الأخرى مثل ضيق التنفس والالام

الشديدة في الصدر.

5-التسمم الغذائي

يحدث التسمم الغذائي نتيجة تناول الطعام الملوث بالفيروسات

أو البكتيريا والطفيليات.

وبخلاف الإنفلونزا، تتركز أعراض التسمم الغذائي على الجهاز

الهضمي، وتشمل الغثيان والقيء والإسهال والام البطن والحمى.

طرق الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي في الصيف

هناك عدة طرق تساهم في الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي في

موسم الصيف، وتشمل:

1-الحفاظ على نظافة اليدين

إن غسل اليدين هي الخطوة الأولى والأساسية للوقاية من مختلف

الأمراض، ويجب غسل اليدين بطريقة صحيحة للتأكد من تطهيرها، وخاصةً قبل تناول الطعام.

ويكون هذا عن طريق إستخدام الصابون المطهر، والإستمرار في

غسلها لمدة 20 ثانية على الأقل، ثم التأكد من تجفيفها بمنشفة نظيفة.

وفي حالة عدم القدرة على غسل اليدين، يمكن إستخدام مطهر اليد

بشكل مؤقت.

2-تناول الفاكهة والخضروات

إن تقوية الجهاز المناعي من أهم السبل التي تساعد الجسم في

مقاومة الأمراض الفيروسية المختلفة، ولذلك يجب تناول الأطعمة التي تساعد في تعزيز صحة

الجهاز المناعي، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة.

كما أن التغذية السليمة والمتكاملة لا تقتصر على الفاكهة

والخضروات، بل يجب تناول الأطعمة الأخرى مثل الحبوب الكاملة والبروتين وغيرها.

3-عدم التواجد في الأماكن المزدحمة

ينصح بالإبتعاد عن أي أماكن مزدحمة لأنها تزيد من فرص العدوى

بالأمراض المختلفة، وخاصةً فيما يتعلق بالأطفال.

وتزداد فرص الإصابة بالأنفلونزا عند السفر في الصيف والتواجد

في بلد مختلفة تنتشر فيها الفيروسات.

وإن كان هناك ضرورة للتواجد في مكان مزدحم، فينصح بعدم الإقتراب

من الأشخاص المحيطين قدر المستطاع، ويفضل إرتداء القناع الوقائي للفم والأنف.

4-الإبتعاد عن الملوثات البيئية

سبب اخر للإصابة بنزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي، وهو

التعرض للمواد الكيميائية والملوثات البيئية مثل المنظفات والمبيدات الحشرية ومعطرات

الجو التي تسبب الحساسية.

ينصح بعدم التعرض لهذه الملوثات بقدر الإمكان، كما يجب إرتداء

قناع الأنف والفم عند إستخدام هذه المواد في التنظيف والتطهير.

5-تهوية المنزل وتطهيره

من الأمور الهامة التي يجب الإهتمام بها هو الحفاظ على تهوية

المنزل لتنقيته وتطهيره من أي فيروسات أو ملوثات متواجدة في الهواء.

وينطبق هذا على أغطية الأسرة، فيجب الحفاظ على نظافتها وتطهيرها

وتعريضها لأشعة الشمس التي تقضي على البكتيريا.

6-لقاح الأنفلونزا

لا يمكن إعتبار لقاح الأنفلونزا حلاً نهائياً للمشكلة، فهو

لا يمنع حدوثها ولكنه يقلل من فرص الإصابة بالعدوى.

ينصح بأخذ اللقاح مرة سنوياً مع اتباع النصائح السابقة التي

تساعد في الوقاية من أنفلونزا الصيف.

7-شرب الماء

يساعد شرب الماء في قيام الجسم بوظائفه بصورة أفضل، وبالتالي

الوقاية من مختلف الأمراض، كما أن الماء يساهم في ترطيب الجسم

ولذلك ينصح بالإكثار من شرب الماء في موسم الصيف، بحيث لا

يقل تناوله عن 8 أكواب يومياً.

8-عدم التعرض المباشر لمكيف الهواء

يمكن أن يسبب مكيف الهواء الإصابة بعدة أمراض في الجهاز التنفسي،

وكذلك الام العظام والمفاصل.

ولتفادي هذه المشكلات، ينصح بعدم التعرض المباشر لمكيف الهواء،

وأن تكون درجة الحرارة مناسبة، وعند التغيير من طقس حار إلى بارد، لا يجب أن يكون هذا

بشكل مفاجيء.

المصدر: موقع ويب طب

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