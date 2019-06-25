بعد تحويله أموال لدولة صربيا .. باشاغا يطالب بفتح تحقيق مع “جويلي”

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب وزير الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا فتحي باشاغا بفتح تحقيق مع آمر مايسمي المنطقة العسكرية الغربية بالوفاق اللواء أسامة أجويلي حول عملية تحويل أموال إلى تونس ومن ثم إلى صربيا بشأن شراء أسلحة وذخائر.

وفي رسالة موجهة إلى السراج، أوضح باشاغا أنه بعد التحري لوحظ أن الأسلحة دخلت بعدد بسيط .

وأضاف باشاغا أن لديه مستندات تلك الشركة وبعد التقصي تبين أن الشركة مسجلة باسم مدير المكتب السابق بوزارة الدفاع العميد عبدالباسط المزوغي حسب التقرير المقدم من العميد عمر طوير مدير إدارة المشتريات العسكرية بوزارة الدفاع.

وطالب باشاغا بتشكيل لجنة مشتريات لعمليات بركان الغضب بأمرة العميد طيار جبريل أشتيوي والتحقيق في المبالغ المحولة من قبل أمر المنطقة العسكرية الغربية.

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