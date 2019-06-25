إعجابات فيسبوك تسلم مجرما للعدالة

قامت إدارة شرطة تورينجتون الواقعة في ولاية كونيتيكت الأمريكية بنشر ملصق على موقع فيس بوك للص الأمريكي خوسيه سيمز المتهم في سبع قضايا والمتواري عن الأنظار، وطالبت الناس بالإبلاغ عنه.

ولكن حدث ما لم يكن بالحسبان، حيث تفاجأت الشرطة بقيام اللص بالرد على المنشور، ووعد الشرطة بتسليم نفسه في حال حصل هذا المنشور على 20 ألف إعجاب.

وحاولت الشرطة تخفيض عدد الإعجابات المطلوبة لتسليم نفسه إلى 10 آلاف إعجاب إلا أن اللص رفض، وبعد جولة من المفاوضات توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بتسليم خوسيه نفسه للشرطة في حال حقق المنشور 15 ألف إعجاب.

وبالفعل وفى خوسيه بوعده، حيث وصل المنشور إلى هذا الرقم بعد شهر من نشر الإعلان، ليقوم بتسليم نفسه للشرطة بتاريخ 19 يونيو الجاري، وتم اعتقاله وتوجيه 7 تهم له.

الجدير بالذكر أن عدد الإعجابات استمر في الازدياد حتى بعد تسليم اللص لنفسه، حيث وصل العدد إلى 29ألف إعجاب، و1700 تعليق.

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