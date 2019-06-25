منوعات

إعجابات فيسبوك تسلم مجرما للعدالة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت إدارة شرطة تورينجتون الواقعة في ولاية كونيتيكت الأمريكية بنشر ملصق على موقع فيس بوك للص الأمريكي خوسيه سيمز المتهم في سبع قضايا والمتواري عن الأنظار، وطالبت  الناس بالإبلاغ عنه.

ولكن حدث ما لم يكن بالحسبان، حيث تفاجأت الشرطة بقيام اللص بالرد على المنشور، ووعد الشرطة بتسليم نفسه في حال حصل هذا المنشور على 20 ألف إعجاب.

وحاولت الشرطة تخفيض عدد الإعجابات المطلوبة لتسليم نفسه إلى 10 آلاف إعجاب إلا أن اللص رفض، وبعد جولة من المفاوضات توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بتسليم خوسيه نفسه للشرطة في حال حقق المنشور 15 ألف إعجاب.

وبالفعل وفى خوسيه بوعده، حيث وصل المنشور إلى هذا الرقم بعد شهر من نشر الإعلان، ليقوم بتسليم نفسه للشرطة بتاريخ 19 يونيو الجاري، وتم اعتقاله وتوجيه 7 تهم له.

الجدير بالذكر أن عدد الإعجابات استمر في الازدياد حتى بعد تسليم اللص لنفسه، حيث وصل العدد إلى 29ألف إعجاب، و1700 تعليق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك