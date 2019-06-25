بالصدفة.. الأطباء يعثرون على مسمار برأس رجل

عانى رجل يعيش في منطقة ألبان الروسية من ضعف مفاجئ في السمع، الأمر الذي دفعه للذهاب إلى الطبيب لمعرفة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة.

وبعد أن أجرى الطبيب الفحوصات اللازمة لمريضه تفاجأ بوجود مسمار في رأسه، يستقر بالقرب من الشرايين التي تغذي الدماغ بالدم، الأمر الذي دفع الطبيب لإجراء عملية جراحية مستعجلة للمريض لإنقاذ حياته.

وبالفعل خضع المريض لعملية جراحية استمرت لمدة 3 ساعات تم خلالها إزالة المسمار من رأس الرجل الروسي، الذي بدأ يستعيد سمعه بشكل تدريجي.

وقال المريض إنه لا يعلم الطريقة التي دخل بها المسمار إلى رأسه، وتوقع أن يكون دخل رأسه أثناء قيامه بترميم منزله، حيث كان يقوم بالعمل تحت تأثير الكحول.

وعلى الرغم من أنه لم يشعر بأي ألم عند دخول المسمار في رأسه إلا أنه لاحظ مكان الإصابة، وقام بدهنها بالأعشاب، ولم يكن يعلم أن سبب هذه الإصابة هو مسمار دخل رأسه.

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