دبي تستقبل مؤسس تويتر بـ”طريقة لافتة”

قامت إمارة دبي الإماراتية باستقبال مؤسس موقع توتير الشهير جاك روسي بختم دخول مميز، حيث صممت ختم دخول خاص به وضعته إلى جوار الختم الرسمي.

واحتوى الختم الخاص بجاك على صورة لشعار توتير الشهير، وصورة لشعار دبي، بالإضافة إلى عبارة Welcome @jack DIBI.

وعبر جاك عن سعادته بهذه المبادرة، وقام بنشر تغريدة لصفحة جوازه والتي تظهر الترحيب المميز الذي قدمته دبي له، وحظيت التغريدة بتفاعل كبير من رواد موقع تويتر.

كما قام الشيخ مكتوم بن حمد نائب حاكم دبي باستقبال جاك، وأنشأ حسابه الجديد على تويتر خلال تواجد جاك بدبي، ونشر عليه تغريدة رحب من خلالها بالضيف، وعبر عن سعادته بوجوده في إمارة دبي وتمنى له إقامة سعيدة في ربوع المدينة.

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