جديد شاومي.. قارئ كتب إلكترونية بشاشة عملاقة

كشفت شركة شاومي الصينية عن قارئ كتب إلكترونية جديد أطلقت عليه اسم Moaan W7.

وجاء القارئ الجديد بشاشة كبيرة مقاس 10.3 بوصة، وبدقة وضوح 1404*1872 بيكسل.

ويعمل Moaan W7 باللمس بالإضافة إلى وجود قلم يمكن للمستخدم استخدامه في كتابة الملاحظات والرسم بخط اليد، وتحويل هذه الكتابات والرسومات إلى نصوص مطبوعة.

وسيعمل الجهاز الجديد بنظام أندرويد 8.1، وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية 32 غيغا بايت، في حين ستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 2 غيغا بايت.

أما بالنسبة لبطارية الجهاز فستصل سعتها إلى 3000 ميلي أمبير، قابلة للشحن من خلال منفذ USB-C.

ويستطيع المستخدم أن ينقل بيانته للجهاز من خلال تقنية البلوتوث، أو من خلال منفذ USB، أو شبكة WLAN اللاسلكية.

يذكر أن شاومي ستطلق قارئ الكتب الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 343 يورو.

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