“أنرغايز” تطلق هاتفا جديدا بـ12 يورو

أماطت شركة إنرغايز الأميركية اللثام عن هاتف جديد رخيص الثمن أطلقت عليه اسم Energy E12.

وجاء الهاتف نتيجة تعاون بين “أنرغايز” وشركة أفنير تيليكوم الفرنسية، ليكون مناسبا للأشخاص الراغبين في الابتعاد عن التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي، والاكتفاء بإجراء المكالمات الهاتفية فقط.

وجاء الهاتف الجديد بطول 12 سم وعرض 5 سم وبوزن 92 غراما، وزود بشاشة QQVGA مقاس 1.8 بوصة.

وسيحتوي الهاتف الجديد على مكان لتركيب شريحتي اتصال، وسيبلغ حجم ذاكرته الداخلية 32 ميغا بايت، كما سيبلغ حجم الذاكرة العشوائية 32 ميغا بايت، مع إمكانية تركيب بطاقة ذاكرة خارجية بحجم يصل إلى 16 غيغا بايت.

وسيضم الهاتف كاميرا VGA أمامية وخلفية، وسيدعم تقنية البلوتوث، 2G، الراديو، MP3، بالإضافة إلى كشاف.

ويتميز هاتف Energy E12 ببطاريته الخارقة والتي تبلغ سعتها 1000 ميلي أمبير، والقادرة على العمل لمدة أيام في وضع الاستعداد، كما أنها تتيح للمستخدم القيام بمكالمة متواصلة لمدة 8 ساعات.

الجدير بالذكر أن الشركة الأمريكية ستطرح الهاتف الجديد في الأسواق بسعر رخيص يصل إلى 12 يورو فقط.

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