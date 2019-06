بعد إدارتها شقة لممارسات مُخلة بالآداب.. استئناف مُحاكمة فنانة مصرية معروفة

أقرت محكمة النقض في مصر بقبول طعن الفنانة المصرية غادة إبراهيم في الحكم الذي صدر ضدها بالحبس سنة بتهمة إدارة شقة لممارسة أعمال مخلة بالآداب في منطقة المعادي بالقاهرة.

حيث جاء قرار محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من دفاع المتهمة وقضت المحكمة بإعادة محاكمتها مرة أخرى. وكانت النيابة العامة الممثلة قد اتهمت غادة إبراهيم عام 2016 بإدارة شقة للممارسات المشبوهة، حيث قال المحامون إنها كانت متواجدة خارج البلاد في هذا الوقت وأن الشقة كانت مؤجرة لمستأجر لمدة 5 سنوات وبعد حصول غادة على البراءة في أول درجة، استأنفت نيابة دار السلام ضد حكم البراءة وأعادت القضية، وقضت في 28 مايو 2016 بحبس المتهمة 3 سنوات غيابيا. هذا وكانت محكمة جنح مستأنف دار السلام، قضت في 11 فبراير 2017 بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من الفنانة غادة إبراهيم، وتخفيف حبسها من 3 سنوات إلى عام واحد، إلى أن صدر حكم اليوم.

