الأنمي One Punch Man يشق طريقه لعالم الألعاب

تحصل الأنمي الشهير One Punch Man على لعبة تحت اسم One Punch Man: A Hero Nobody Knows وتصنف هذه اللعبة ضمن فئة الألعاب القتالية 3v3 والتي تعني 3 ضد 3 ، وهي من انتاج شركة Bandi Namco ومن المقرر أن تتوفر باصدرات تعمل على PS4 و Xbox و PC .

وستكون شخصية Saitama حاضرة في هذه اللعبة مع شخصيات Genos و Fubuki و Mumen Rider و Sonic ولكنه من غير المعروف كيف سيكون القتال مع شخصية Saitama حيث أنه بإمكانه إنهاء القتال والقضاء على خصومه بضربة واحدة فقط .

هذا ولم يتم حتى الآن تحديد موعد طرح هذه اللعبة وللمزيد يمكنكم مشاهدة العرض الدعائي بالأسفل

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية