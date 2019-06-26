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الأنمي One Punch Man يشق طريقه لعالم الألعاب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحصل الأنمي الشهير One Punch Man على لعبة تحت اسم One Punch Man: A Hero Nobody Knows وتصنف هذه اللعبة ضمن فئة الألعاب القتالية 3v3 والتي تعني 3 ضد 3 ،  وهي من انتاج شركة Bandi Namco ومن المقرر أن تتوفر باصدرات تعمل على  PS4 و Xbox و PC .

وستكون شخصية Saitama حاضرة في هذه اللعبة مع شخصيات Genos و Fubuki و Mumen Rider و Sonic ولكنه من غير المعروف كيف سيكون القتال مع شخصية Saitama حيث أنه بإمكانه إنهاء القتال والقضاء على خصومه بضربة واحدة فقط .

هذا ولم يتم حتى الآن تحديد موعد طرح هذه اللعبة وللمزيد يمكنكم مشاهدة العرض الدعائي بالأسفل

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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