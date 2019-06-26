قطع خشبية تمكث في دماغ صيني 5 سنوات

عانى رجل صيني يدعى زهو من صداع متكرر في الرأس مع انتفاخ في الجفن الأيمن الأمر الذي دفعه للذهاب إلى المستشفى لمعرفة الأسباب الكامنة وراء هذا الصداع.

وبعد أن أجرى الأطباء مجموعة من الفحوصات والصور تفاجأوا بوجود عدة قطع خشبية بطول 11 سم موجودة داخل دماغه، والتي كانت سببا للصداع.

وعلى الفور قام الأطباء بإجراء عملية جراحية لزهو البالغ من العمر 41 عاما، على الرغم من تخوفه في البداية من تأثير العملية على بصره.

وبعد أن تكللت العملية بالنجاح سأل الأطباء زهو عن كيفية اختراق الخشب لرأسه دون أن يشعر، ليذكر لهم حادثة جرت له منذ 5 سنوات، حيث اخترق غصن شجرة رأسه أثناء عمله في غابة موجيانغ.

وقال إنه أزال الغصن بنفسه، ولم يراجع المستشفى لعدم امتلاكه النقود، ولاعتقاده بأن الخطر زال بإزالة الغصن، دون أن يعلم ببقاء الأخشاب في دماغه.

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