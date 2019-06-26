“حادثة غريبة”.. دب يقتحم منزلا ويغلق الباب خلفه

في حادثة غريبة من نوعها تمكن دب من اقتحام منزل مواطن أميركي يعيش في مقاطعة ميزولا الواقعة في ولاية مونتانا الأميركية، وإغلاق الباب عليه من الداخل.

وتعود أحداث هذه القصة إلى يوم 22 يونيو الجاري، حيث تفاجأ رجال شرطة مقاطعة ميزولا بوجود آثار لأقدام دب أمام باب أحد المنازل، وعندما حاولوا الدخول إلى المنزل للبحث عن الدب تفاجأوا بأن المنزل مغلق من الداخل.

ليقوم رجال الشرطة بكسر باب المنزل، ويعثرون على دب كبير يجلس على أحد رفوف خزانة الملابس في غرفة الغسيل بالمنزل.

وعلى الفور قام رجال الشرطة بالإمساك بالدب، ونقله إلى الغابة الموجودة في الولاية، حيث تم إطلاق سراحه.

الجدير بالذكر أن شرطة مقاطعة ميزولا نشرت بيانا طالبت فيه سكان المقاطعة التأكد من إغلاق أبواب منازلهم بأحكام عند الخروج لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.

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