لعبة Bloodstained: Ritual of the Night متوفرة على جميع المنصات

أصبحت لعبة الأكشن Bloodstained: Ritual of the Night متوفرة الآن على جهاز Nintendo Switch بعد صدورها الأسبوع الماضي على أجهزة PS4 و Xbox وقد حققت تقيمات متوسطة إلى مرتفعة في أغلب المراجعات.

وقد واجه المستخدمون العديد من الشكاوى نتيجة للمشاكل التقنية التي واجهتهم في هذه النسخة من جهاز Nintendo Switch وقد وعد المطورون بحل هذه المشاكل في أقرب وقت.

وتعد هذه اللعبة التي استغرقت فترة طويلة جدا في برمجتها وتنفيذها العنوان القادم من الإسم الشهير خلف سلسلة العاب كاسلفينيا سابقا بشركة كونامي “كوجي إيقراشي”، وكانت اللعبة قد بدأت حياتها كمشروع بدعم منصة Kickstarter .

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