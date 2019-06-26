سامسونغ تطلق 3 أجهزة منزلية ذكية.. تعرف عليها

أماطت شركة Smart things التابعة لـ”سامسونغ” الكورية الجنوبية اللثام عن 3 أجهزة منزلية ذكية تناسب أذواق عشاق المنازل الذكية.

وتعد كاميرا “Smart things cam” أبرز الأجهزة الجديدة، حيث يمكن للمستخدم تركيب هذه الكاميرا في منزله، والحصول على فيديوهات بدقة HDR.

وتتميز الكاميرا الجديدة بقدرتها على استشعار حركة الأجسام المحيطة بها، ومن خلالها سيكون المستخدم قادرا على مراقبة منزله عن بعد، حيث يمكنه تحميل تطبيق خاص بها على هاتفه الذكي، والاطلاع على كافة الأمور التي تجري داخل منزله عن بعد، كمراقبة غرف الأطفال، وحركة الحيوانات الأليفة الموجودة داخل المنزل.

ومن ميزات هذه الكاميرا إمكانية وصلها مع 4 كاميرات من ذات النوع، وتخزين البيانات التي تقوم بالتقاطها على سحابة إلكترونية خاصة لمدة شهر كامل.

وكشفت الشركة الكورية الجنوبية عن منفذ جديد مصمم خصيصا لتوصيل الأجهزة الإلكترونية الموجودة في المنزل بالتيار الكهربائي وقطع التيار عنها عن بعد متى أراد المستخدم ذلك.

حيث يكفي المستخدم أن يقوم بتحميل تطبيق خاص بهذا الجهاز على هاتفه الذكي، ومن ثم التحكم بوصل الأجهزة وفصلها عن التيار الكهربائي.

أما الجهاز الثالث والأخير الذي كشفت عنه سامسونج كان مصباحا ذكيا يقوم بإضاءة غرف المنزل باللون الأبيض بدرجات سطوع مختلفة، حيث يستطيع المستخدم تحميل تطبيق مخصص للتحكم في درجة سطوع المصباح الموجود داخل الغرفة عن بعد.

الجدير بالذكر أن سامسونغ طرحت الكاميرا بسعر 89.9 دولارا أميركيا، والمنفذ بسعر 18 دولارا، في حين بلغ سعر المصباح 9.99 دولارا أميركيا.

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