آبل تستحوذ على شركة Drive.ai

في إطار سعيها لتطوير قسم تقنيات القيادة الذاتية للمركبات، قامت شركة آبل الأميركية بالسيطرة على شركة Drive.ai التي تعتمد على الذكاء الصناعي لتطوير تقنيات القيادة الذاتية.

وتفوقت الشركة الأميركية على عدة شركات أخرى كانت ترغب في الاستحواذ على شركة Drive.ai، وذلك بعد أن دفعت 77 مليون دولار أميركي مقابل شراء الشركة التي قيّمت في وقت سابق بقيمة 200 مليون دولار أميركي.

بالمقابل أعلنت شركة Drive.ai عن إيقافها لمشروعها، وتسريح 90 موظفا، في حين أكدت استمرار عمل عشرات الموظفين في قسم السيارات ذاتية القيادة الموجود في شركة أبل.

يذكر أن شركة آبل لم تقم بكشف قيمة شراء الشركة، ولم تكن ترغب في أن يتم تسريب قيمة الصفقة للإعلام.

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