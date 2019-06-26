هل تفعلها “هواوي” قبل أغسطس؟

من المقرر أن يبدأ الحظر على شركة هواوي الصينية من استخدام نظام التشغيل اندرويد التابع لشركة غوغل في شهر أغسطس القادم، وهذا ما دفع هواوي للكشف عن سلسلة نوفا لعام 2019، فهل تفعلها مع هاتف “ميت 30 برو”؟

وقبل أيام كشفت هواوي عن عائلة هواتف نوفا 5 لعام 2019، رغم أن نوفا 4 تم الإعلان عنه في ديسمبر 2018، ومن المنتظر أن تكشف عن هاتف “ميت 30 برو” في شهر أغسطس كعادتها كل عام.

ويرى خبراء تقنيون أن الشركة الصينية استعجلت الإعلان تجنباً لحظره من نظام آندرويد، بالتالي من غير المستبعد أن تكشف هواوي عن هاتف “ميت 30 برو” قُبيل موعده، حتى لو تأخرت في طرحه بالأسواق، وذلك لكي تكسب الإعلان عنه قبل بدء حظر الأندرويد في حال أصرت الولايات المتحدة على موقفها.

وأظهرت أول صور مسربة للهاتف “ميت 30 برو” من موقع ithome الصيني، مفاجأة في شكل عدسات الكاميرا الأربع الخلفية التي جاءت في إطارٍ عموديّ أعلى منتصف الهاتف على طريقة ميت 20 برو، لكن الفرق أن الهاتف السابق كان في إطارٍ مربّع وليس مستطيلا.

من الواجهة يبدو الهاتف شبيهاً بغالكسي أس 10 حيث نرى الكاميرا الأمامية المزدوجة في ثقبٍ أعلى يسار الشاشة.

وذكر نفس الموقع أن شاشة الهاتف ستأتي بتردد 90 هيرتز في الثانية وهي مفيدة في تجربة الألعاب وقد رأيناها في هاتف “ون بلس 7 برو”.

ومن المتوقع أن تكون الكاميرا بنفس مواصفات هاتف “P30 برو” مع تقريب بصري حتى 50 ضعفاً وقدرة البطارية 4500 ميلي امبير مع نظام هواوي الجديد للشحن SuperCharge والذي تبلغ قوته 55 واط ، وسيظهر لأول مرة على هاتف “Mate X” القابل للطي.. أما المعالج فمن المحتمل أن يكون كيرين 985.

وكان مسؤول في شركة هواوي قد صرّح أنه سيكون هناك نسخة خاصة من هاتف ميت 30 ليعمل بشبكات الجيل الخامس.

في شأنٍ متصل كشفت شركة هواوي أن هاتفَي بي 30 وبي 30 برو وميت 20 و20 برو وغيرها من الأجهزة ستحصل على نظام اندرويد كيو الجديد، بالإضافة إلى العديد من أجهزتها الحالية.

وتسعى هواوي إلى استثمار فترة ما قبل بدء سريان حظر نظام اندرويد عليها لدعم أجهزتها بالتحديث القادم.

وأكدت هواوي أن جميع الأجهزة التي تم إطلاقها سوف تستمر في تلقي التحديثات الأمنية لنظام أندرويد، وأن جميع الأجهزة الحالية ستحتفظ بالتطبيقات المتوفرة عليها.

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