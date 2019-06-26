مقطع “يصدم العالم” سيدة ترتدي الحذاء لأول مرة. شاهد

218TV|خاص

قد لا يُصدّق أحدا أنه في القرن الحادي والعشرين، وفي منتصف العام 2019 لا تزال فتاة في مكان ما من العالم لم تُجرّب من قبل ارتداء حذاء في قدمها، أو أن هذا الحذاء هو أحد أحلامها التي تعجز عن تحقيقها، إذ يرصد مقطع فيديو مُتداول بكثافة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، ولم يكن معروفا توقيت ومكان التقاطه فتاة تعتريها السعادة الكبيرة، فتبدأ بالرقص فرحا لمجرد أنها ارتدت الحذاء في قدميها للمرة الأولى منذ أن جاءت إلى الدنيا، وأن الحذاء كان أمنية من أمانيها صعبة التحقق.

وفي مقطع الفيديو الذي صدم العالم منذ بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، وإعادة تداوله بكثافة من قبل نشطاء حقوق الإنسان ومهتمين بقضايا الفقر والجوع في المناطق المحرومة، تظهر فتاة يقوم أحد الأشخاص بتقديم حذاء لها، ومساعدتها على ارتدائه، وربط خيوطه، الأمر الذي تسبب لها بسعادة غامرة، إذ بدأت بالرقص فرحة بالإنجاز الذي لم تكن تتخيل تحققه يوما في حياتها.

ويتردد أن المقطع صُوّر في مركز إيواء في أوغندا، وأن سيدة يُعتقد أنها سويسرية تدعى لورا جرير كانت في زيارة تفقدية للمركز لاحظت فتاة فقيرة تسير حافية القدمين في مركز الإيواء، إذ طلبت من سائقها الترجل ومنح أحد أحذيتها للفتاة. شاهد مقطع الفيديو لتعرف أكثر.

يُشار إلى أن موقع قناة (218) لا يمكنه التحقق من صحة الصور ومقاطع الفيديو التي تُنْشَر على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية