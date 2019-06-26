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المدينة القديمة بسبها.. عراقة تشكو الإهمال

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعتبر المدينة القديمة في سبها من أقدم المعالم التاريخية في ليبيا، حيث يعود تاريخها لأكثر من 800 عام، وتتميز بطابع فريد في جدرانها الطينية وشوارعها المغطاة، إلا أنها باتت خالية تماما وانهارت أجزاء كبيرة منها جراء الإهمال والظروف التي تعيشها البلاد وتجاهل الجهات المسؤولة.

وبنيت هذه المدينة وفق معمار مميز، إذ تحفتظ المباني بالحرارة خلال فصل الشتاء، وعلى العكس تماما في فصل الصيف حيث تبقى باردة في منطقة تتميز بارتفاع درجات الحرارة وهو ما يوضح مدى تطور الهندسة المعمارية.

كما تتميز المدينة القديمة بسبها بنظام ري للمحاصيل الزراعية يعود تاريخه لعشرة قرون تقريبا، كما أنها كانت نقطة رئيسية في التقاء الشمال بالجنوب لتمثل بوابة ليبيا للصحراء الكبرى، ويعتبرها سكان الصحراء بوابتهم للشمال والسوق التجارية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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