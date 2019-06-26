قصة “الطيار جيمي” .. وتعرف على الأوضاع العسكرية في غريان

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري عن محاولة من قبل بعض الخلايا النائمة لزعزعة الأمن داخل مدينة غريان اليوم الأربعاء .

وأضح المسماري خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء في بنغازي أن قوات الجيش والاستخبارات العسكرية تتعامل الآن مع عناصر الخلايا النائمة، لافتًا إلى أنه تم القبض على أغلب أفراد الخلايا بمنطقة القواسم بغريان .

وبشأن الطيار الأجنبي جيمي سبونوغل والذي أسقط الجيش طائرته في مايو الماضي وألقي القبض عليه، أكد المسماري أن الجيش تأكد لاحقا أن الطيار يحمل الجنسية الأميركية وليس البرتغالية.

وأوضح أنه وبعد أن أسقط الجيش طائرة جيمي تم نقله إلى غريان ثم إلى بنغازي حيث تلقى جميع الخدمات الإنسانية، وتبين أنه طيار أميركي الأصل من ولاية فلوريدا تم تجنيده من داخل الولايات المتحدة.

ولفت ا إلى أن الطيار جيمي وصل ليبيا عبر تركيا وتم تدريبه في مصراتة قبل أن يبدأ بشن غارات ضد الجيش الوطني عبر مقاتلة “ميراج اف 1″، واعترف بالأهداف التي قصفها من طرق وجسور ومواقع خدمات عامة، موضحًا أن قوات الوفاق طلبت منه استهداف تجمعات سكانية ومحطات كهرباء بعدة مناطق لكنه امتنع عن ذلك.

وحول مصير الطيار، قال المسماري إنه وبناء على الاتفاقيات في الحرب على الإرهاب والدور المشترك للتحالف الدولي تم تسليمه إلى بلاده.

وحول التطورات الأخيرة في طرابلس، الناطق قال إن معارك قوية دارت اليوم في مطار طرابلس الدولي، فيما تمكن الجيش من إفشال 30 محاولة قوات الوفاق لاقتحام المطار .

وأشار إلى أن القيادة العامة للجيش الوطني وضعت خطة لما بعد “تحرير طرابلس” يتم بموجبها إطلاق حوار شامل يضم جميع فئات المجتمع وإبعاد الجماعات المتطرفة.

وبين أن الخطة تتضمن حل مشاكل السيولة وجمع السلاح من الشارع ودراسة مسودة الدستور عبر لجنة خاصة واتخاذ ما يلزم تجاهها مع ضمان حقوق المواطنين

ودعا الناطق باسم الجيش البعثة الأممية إلى رعاية المشروع وتقديم المشورة اللازمة لإنجاحه، مؤكدًا التزام القيادة العامة بالعملية الديمقراطية بكافة مراحلها.

ومن جهته، أعلن الناطق باسم قوات الوفاق المعترف بها دوليًا عقيد محمد قنونو أن مدينة غريان تحت سيطرة قوات الوفاق بالكامل – حسب وصفه .

وقال قنونو في تصريحات صحفية إن غريان تحت سيطرة قوات الوفاق الوطني بالكامل عبر عملية عسكرية وتنسيق بين القادة العسكريين في كافة المحاور وسلاح الجو، بحسب وصفه .

هذا ولم تبث حكومة الوفاق صورة أو فيديوهات لقواتهم على صفحاتهم التابعة لهم أو على القنوات الإعلامية الخاصة بهم، وهذا ما يبرهن أن الأوضاع في غريان مستقرة وهي تحت سيطرة الجيش الوطني .

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