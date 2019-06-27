تحريات أمن بنغازي تضبط مصنع مُتكامل للخمور بمنطقة سيدي خليفة

أخبار ليبيا24

كشف مكتب الإعلام الأمني في مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة تمكن من ضبط مصنع مُتكامل للخمور بمنطقة سيدي خليفة وضبط الشخص القائم عليه.

وأضاف المكتب أنه أثناء التجوال داخل المدينة وتحديدًا في منطقة أرض شبنة تمت مشاهدة مركبة آلية نوع “أوبل استرا” اللون أحمر حيث تم التعرف على سائق المركبة وهو من ذوي السوابق كونه صادر في حقه أمر ضبط وإحضار على ذمة قضية.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني أنه تم استيقاف المركبة وضبطه حيث تم تفتيش المركبة احترازياً وتم العثور على 3 جالونات بها مادة سائلة يشتبه أنها خمرة حيث تم الانتقال به إلى قسم التحريات العامة.

وأكد المكتب انه بالاستدلال مع حيث اعترف بوجود مصنع خاص به في مزرعته في منطقة سيدي خليفة، حيث تم الحصول على إذن النيابة العامة وتم الانتقال إلى نفس المكان وتفتيش المزرعة وتم ضبط مبرد كبير الحجم ذو مروحتين، عدد 3 خزانات بلاستك سعة 500 لتر تفوح منه رائحة كريهة يشتبه أنه خمرة، وعدد واحد خزان “حديد” سعة 2000 لتر، وعدد 15 جالون معدة ومجهزة للبيع، وعدد واحد برميل حديد سعة 200 لتر، وعدد 2 اسطوانات غاز الطهي وعدد 2 غاز للتقطير.

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