نصائح عملية لنوم هانئ في ليالي الصيف الحارة

تسلب الحرارة الشديدة النوم من العين، ‫حيث يظل المرء يتقلب في الفراش يمينا ويسارا طوال الليل، فيستيقظ ‫في الصباح متعبا ومرهقا. ‫

وللتمتع بنوم مريح وهانئ في ليالي الصيف الحارة ينصح الدكتور إنجو فيتسه ‫بالحفاظ على غرفة النوم باردة قدر الإمكان، وذلك من خلال تهويتها جيدا ‫في الصباح الباكر وتعتيمها جيدا طوال النهار للحيلولة دون نفاذ أشعة ‫الشمس إليها. ‫

وأضاف اختصاصي طب الباطنة الألماني أنه من المهم أيضا ممارسة الرياضة ‫باعتدال نهارا من أجل التعرق، حيث يسهم ذلك في خفض الحرارة التي ‫يتوجب على الجسم التخلص منها ليلا. ‫

ولمواجهة الحرارة في الفراش ينبغي التخلي عن الغطاء أو استخدام ‫ملاءة خفيفة، ‫ومن المهم أيضا أن تكون آخر وجبة ثقيلة قبل الذهاب إلى النوم بنحو ‫ساعتين.

المصدر : الألمانية

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