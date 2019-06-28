وزارة الصحة: تسجيل 883 حالة توحد داخل عيادات الكشف المبكر، و1500 عبر الموقع

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، تسجيل 883 حالة لأطفال مصابين بمرض التوحد في عيادات الكشف المبكر بمركز علاج وتأهيل أطفال التوحد، وتسجيل 1500 حالة عبر الموقع الإلكتروني للمركز على شبكة الإنترنت.

وأضاف مدير المركز خالد النجار، أن المركز فتح عيادات كشف مبكر لإصدار بطاقات للحالات وحصرها، مشيرا إلى أنهم يتواصلون مع مراكز عربية ودولية متخصصة في علاج وتأهيل أطفال التوحد في كل من مصر والأردن وبريطانيا بهدف تقديم الاستشارات وتبادل الخبرات، وفقا للصفحة الرسمية للمركز.

وأكد النجار تأهيل فريق متخصص لاستقبال الحالات، وإجراء الكشف المبكر من خلال عيادات الكشف المبكر بعد تجهيزها بالكامل، موضحا أن المركز يستقطب فرقا متخصصة طبيًا وسلوكيًا ونفسيًا بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

يشار إلى أن المركز الوطني لعلاج وتأهيل أطفال التوحد التابع لوزارة الصحة هو الأول من نوعه، وقد أنشئ بقرار من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في نوفمبر المنصرم.

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