غوغل تُوفّر خاصية الحذف التلقائي لبيانات الموقع الجغرافي

استجابت شركة غوغل الأمريكية أخيرا لمطالب المستخدمين، وقامت بإطلاق خاصية جديدة لمستخدميها تمكنهم من حذف بيانات الموقع الجغرافي، أنشطة الويب، والتطبيقات القديمة بشكل تلقائي.

وأكدت الشركة الأمريكية أن هذه الخاصية ستكون متاحة لمستخدمي أنظمة أندرويد وأي أو إس.

وقالت غوغل إن المستخدم سيجد أمامه عدة خيارات لحذف البيانات، حيث يمكنه أن يحذف البيانات بشكل يدوي أو أن يختار خيار الحذف بعد 3 أشهر أو بعد 18 شهرا، في حين سيتم حذف البيانات الأقدم من الوقت المختار بشكل تلقائي.

ولكي يستفيد المستخدم من هذه الخاصية يجب عليه الذهاب إلى إعدادات الحساب، وتحديد التحكم بالنشاط من خلال قسم Location History، والذي سيجد فيه الخيارات التي تساعده على اختيار المدة التي يرغب بها لحذف البيانات تلقائيا.

يذكر أن شركة غوغل قالت إن هذه الخدمة ستصبح متاحة للجميع بدءا من الأسبوع المقبل، وبشكل تدريجي.

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