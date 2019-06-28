واتساب يستعد لإطلاق ميزة مشاركة الحالة

في إطار سعيها لتطوير تطبيق واتساب بدأت شركة فيسبوك الأميركية المالكة للتطبيق باختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدم مشاركة الحالة الموجودة على واتساب عبر فيسبوك، وإنستغرام، وجيميل، وصور غوغل.

وقالت فيسبوك إن مستخدمي النسخة التجريبية سيلاحظون وجود خيار جديد أسفل الحالة في نسخة الواتساب التي يعملون عليها يتيح لهم مشاركة الحالة بشكل فوري على خاصية القصص الموجودة في تطبيق مسنجر أو إنستغرام، أو إرسال الحالة إلى تطبيق جيميل أو صور غوغل.

وأكدت الشركة الأميركية أنها ستعتمد في هذه الميزة على تطبيقات واجهة المستخدم APis والتي ستسمح للمستخدم بتبادل البيانات بين تطبيقاته بكل سهولة.

الجدير بالذكر أن فيسبوك وفرت الميزة في النسخة التجريبية بيتا والتي تعمل على نظام أندرويد ونظام أي أو إس، ومن المتوقع أن تقوم بطرح النسخة العامة منها في الفترة القادمة.

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