بريطانية تلقى حتفها بسبب عضة فأر

لقيت البريطانية سيموني ستابلي البالغة من العمر 34 عاما حتفها إثر تعرضها لعضة فأر تربيه في منزلها.

ووقعت أحداث هذه القصة في مدينة أبينغدون الواقعة في مقاطعة أوكسفورد شير، حيث قام فأر تربيه سيموني بعضها الأمر الذي دفعها للاتصال بالخط الساخن للمؤسسة الوطنية للتأمين الصحي لتستشيرهم في حالتها، فطلبوا منها مراجعة الطبيب.

ولكن سيموني لم تأخذ بنصيحتهم، وعدت الأمر بسيطا ولا يستدعي مراجعة الطبيب، وبعد 4 أيام من العضة بدأت صحتها بالتدهور، وأصابها تشوش كبير، حيث أصبحت ترى أشياء لا وجود لها.

ليقوم زوجها بنقلها على الفور إلى المستشفى للكشف عليها، وتقديم العلاج اللازم لها، وأثناء فحصها تعرضت لنوبة قلبية أودت بحياتها.

وقال الأطباء إن سيموني توفيت بسبب إصابتها بالحمى إثر تعرضها لعضة الفأر، نظرا لضعف جهازها المناعي، نتيجة لإصابتها بمرض الالتهاب الرئوي في وقت سابق.

وطالب الأطباء مربي الفئران بعدم التساهل مع عضتها، ومراجعة الأطباء فورا لأخذ المضادات الحيوية لكي لا تتكرر مأساة سيموني.

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